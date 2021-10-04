Звезда фильма "Дьявол носит Prada" Стэнли Туччи впервые рассказал о борьбе с раком

Актер три года боролся с онкозаболеванием.

Известный американский актер Стэнли Туччи впервые рассказал о том, что поборол рак.

Так, 60-летний звезда фильмов "Дьявол носит Prada" и "Голодные игры" поделился, что в течение трех лет болел раком языка. Об этом пишет издание Metro.

Как поделился знаменитость онкозаболевание у него диагностировали в 2018 году. Тогда Стэнли страдал от частых головокружений и язв во рту. Когда медики поставили диагноз, опухоль оказалась очень большой.

"Мне давали ударные дозы радиации и химикатов. Сейчас я здоров. Врачи обещают, что рак вряд ли вернется", — поделился актер, который выздоровел в прошлом месяце.

Стэнли Туччи / Associated Press

Туччи также вспомнил, что еда казалась ему совершенно безвкусной, а чтобы проглотить стейк, ему приходилось жевать его около 10 минут. Также артист шесть месяцев был вынужден использовать зонд для кормления. Стэнли признался, что меньше боялся смерти, чем потерять вкус.

"Если вы не можете есть и наслаждаться едой, как вы собираетесь наслаждаться всем остальным? Рак заставляет вас больше бояться и в то же время меньше бояться. Я чувствую себя намного старше, чем до болезни. Но я по-прежнему хочу двигаться вперед и достигать новых целей ", — заявил он.

Заметим, первая жена актера умерла в 2009 году от рака груди.

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