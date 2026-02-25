Звезда фильма "Джанго освобожденный" Роберт Керрадайн совершил самоубийство на фоне борьбы с тяжелой болезнью

Роберт Керрадайн / © Associated Press

Звезда фильма "Джанго освобожденный", американский актер Роберт Керрадайн совершил самоубийство.

Печальную новость подтвердила семья артиста, передает издание Deadline. Звезда кино и сериалов ушел из жизни 23 февраля. На момент смерти ему был 71 год. Семья Роберта Керрадайна прокомментировала тяжелую для них потерю и назвала, что стало причиной смерти. В течение 20 лет актер боролся с тяжелой болезнью. В частности, у него было биполярное расстройство. Именно на фоне этого он и совершил самоубийство.

Родные артиста отметили, что для них это болезненная потеря. Однако они отметили, что будут вспоминать Роберта Керрадайна только с улыбкой. Родные артиста также надеются, что это больше привлечет внимание к борьбе с психическими заболеваниями.

"С глубокой скорбью мы должны сообщить, что наш любимый Роберт Керрадайн ушел из жизни. Мы опечалены потерей этой прекрасной души и хотим отметить доблестную борьбу Бобби с его почти двадцатилетней борьбой с биполярным расстройством. Мы надеемся, что его путь прольет свет и побудит к преодолению стигмы, связанной с психическими заболеваниями. На этот раз мы просим вас уважать нашу приватность, чтобы оплакать эту непостижимую потерю", - говорится в сообщении семьи актера.

Отметим, Роберт Керрадайн - американский актер сериалов и кино. Наибольшую известность ему принесли роли в таких картинах, как "Джанго освобожденный", "Лиззи Магуайер", "Месть придурков" и многие другие.

Напомним, недавно стало известно, что умер звезда сериалов "Эйфория" и "Анатомия Грей" Эрик Дэйн. Жизнь 53-летнего актера забрала тяжелая болезнь.