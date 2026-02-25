- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 806
- Время на прочтение
- 2 мин
Звезда фильма "Джанго освобожденный" Роберт Керрадайн совершил самоубийство на фоне борьбы с тяжелой болезнью
На протяжении 20 лет артист страдал от психического расстройства.
Звезда фильма "Джанго освобожденный", американский актер Роберт Керрадайн совершил самоубийство.
Печальную новость подтвердила семья артиста, передает издание Deadline. Звезда кино и сериалов ушел из жизни 23 февраля. На момент смерти ему был 71 год. Семья Роберта Керрадайна прокомментировала тяжелую для них потерю и назвала, что стало причиной смерти. В течение 20 лет актер боролся с тяжелой болезнью. В частности, у него было биполярное расстройство. Именно на фоне этого он и совершил самоубийство.
Родные артиста отметили, что для них это болезненная потеря. Однако они отметили, что будут вспоминать Роберта Керрадайна только с улыбкой. Родные артиста также надеются, что это больше привлечет внимание к борьбе с психическими заболеваниями.
"С глубокой скорбью мы должны сообщить, что наш любимый Роберт Керрадайн ушел из жизни. Мы опечалены потерей этой прекрасной души и хотим отметить доблестную борьбу Бобби с его почти двадцатилетней борьбой с биполярным расстройством. Мы надеемся, что его путь прольет свет и побудит к преодолению стигмы, связанной с психическими заболеваниями. На этот раз мы просим вас уважать нашу приватность, чтобы оплакать эту непостижимую потерю", - говорится в сообщении семьи актера.
Отметим, Роберт Керрадайн - американский актер сериалов и кино. Наибольшую известность ему принесли роли в таких картинах, как "Джанго освобожденный", "Лиззи Магуайер", "Месть придурков" и многие другие.
Напомним, недавно стало известно, что умер звезда сериалов "Эйфория" и "Анатомия Грей" Эрик Дэйн. Жизнь 53-летнего актера забрала тяжелая болезнь.