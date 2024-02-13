Звезда фильма "Киборги" Вячеслав Довженко впервые после развода рассказал о новом романе

Вячеслав Довженко рассказал о быте с возлюбленной.
Известный украинский актер Вячеслав Довженко впервые за долгое время поделился подробностями своей личной жизни.
Так, Довженко привык держать свои отношения за семью замками. Впрочем, впервые за шесть лет после развода с экс-женой Ксенией Баша он все же отважился приоткрыть тайну. В частности, актер признается, что находится в отношениях с девушкой, с которой их совмещает творчество. К тому же Вячеслав поделился, что именно поэтому им легко найти общий язык в быту:
"Даст бог, оно все получится. Яблоко от яблони далеко не упадет. Творческого человека трудно понять в быту, если ты не творческий человек", - поделился знаменитость в программе "Ранок у великому місті".
Отметим, актер Вячеслав Довженко 17 лет состоял в браке с актрисой Ксенией Баша. Впрочем, в 2018 году они развелись. За время их отношений у них родились два сына – младший Василий и 20-летний Иван, который пошел по стопам родителей и учится в университете им. Карпенко-Карого. К слову, у экс-супругов и детей сохранились достаточно теплые отношения.
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