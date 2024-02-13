Звезда фильма "Киборги" Вячеслав Довженко впервые после развода рассказал о новом романе

Известный украинский актер Вячеслав Довженко впервые за долгое время поделился подробностями своей личной жизни.

Так, Довженко привык держать свои отношения за семью замками. Впрочем, впервые за шесть лет после развода с экс-женой Ксенией Баша он все же отважился приоткрыть тайну. В частности, актер признается, что находится в отношениях с девушкой, с которой их совмещает творчество. К тому же Вячеслав поделился, что именно поэтому им легко найти общий язык в быту:

"Даст бог, оно все получится. Яблоко от яблони далеко не упадет. Творческого человека трудно понять в быту, если ты не творческий человек", - поделился знаменитость в программе "Ранок у великому місті".

Вячеслав Довженко. Фото: Facebook Вячеслава Довженко

Отметим, актер Вячеслав Довженко 17 лет состоял в браке с актрисой Ксенией Баша. Впрочем, в 2018 году они развелись. За время их отношений у них родились два сына – младший Василий и 20-летний Иван, который пошел по стопам родителей и учится в университете им. Карпенко-Карого. К слову, у экс-супругов и детей сохранились достаточно теплые отношения.

Вячеслав Довженко с сыновьями и экс-женой. Фото: Facebook Вячеслава Довженко

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