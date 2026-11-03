Звезда фильма "Киллхаус" Денис Капустин мобилизовался в ВСУ: кем служит и как война изменила его

Денис Капустин

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Украинский актер и режиссер Денис Капустин, известный по роли в военном экшн-триллере «Киллхаус», после работы над лентой присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

В настоящее время он выполняет боевые задания как оператор тяжелых бомберов и признается, что военная служба существенно изменила его мировоззрение и отношение к близким. В интервью NV артист рассказал, что во время подготовки к съемкам ему пришлось овладевать навыками обращения с оружием и пройти обучение по управлению FPV-дронами.

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В фильме он реализовал командира подразделения ударных беспилотников. После завершения работы над проектом Капустин решил не ограничиваться кинематографическим опытом и мобилизовался. Актер признался, что рассматривал различные сценарии дальнейшей жизни, в частности, поиск работы с возможностью бронирования или выезд за границу. Однако ни один из них не казался ему приемлемым.

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Денис Капустин с побратимами

«Как я не смотрел на какие-то другие возможности — искать работу с бронированием, уезжать за границу, прятаться дома — варианты есть, но они мне не нравятся. Выходит, что остался только этот», — рассказал он.

Свою мобилизацию Денис назвал единственным достойным решением, которое мог принять в этих обстоятельствах. На его выбор также повлияли личные потери: пропажа без вести актера Никона Федотова, с которым он дружил, и гибель артиста и бойца «Азова» Алексея Самойленко.

В настоящее время Капустин работает оператором тяжелых бомберов. Его задача — наносить удары по позициям российских войск, а также доставлять украинским пехотинцам необходимое обеспечение. Одним из самых больших вызовов для него стала адаптация к новому образу жизни.

Денис Капустин

В то же время актер подчеркивает, что немаловажную роль в этом играют люди рядом. Именно взаимная поддержка и общий опыт помогают ему преодолевать трудности службы.

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«Очень помогает справляться побратимство. Наверное, в гражданской жизни мы бы не пересекались. А здесь мы объединены определенными обстоятельствами», — поделился военный.

Изменения коснулись и его личности. Денис признается, что стал чаще использовать нецензурную лексику, но в то же время по-другому чувствует близость с родными и друзьями. Расстояние между ними, по его словам, будто увеличилось, однако чувства стали сильнее.

Денис Капустин

«Сначала своей службы заметил, что очень ценю своих друзей, ценю своих близких. Как-то между нами появилось больше дистанции, но вырос мой уровень нежности и любви к ним», — говорит он.

Несмотря на службу, актер не оставляет мысли о возвращении к творческой профессии. Он хочет снова выходить на театральную сцену, работать над собственными постановками и сниматься в кино. Однако скорый возврат к гражданской жизни не является для него самоцелью. Капустин признался, что больше всего сейчас мечтает об обычных вещах, которые война заставила отложить.

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«Только и живу мечтами о семье, детях, спектаклях и кино», — добавил актер.

К слову, в этом году Денис Капустин сыграл свадьбу с актрисой Дарьей Творонович. Молодожены организовали церемонию под открытым небом и пригласили ближайших.

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