ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
227
Время на прочтение
3 мин

Звезда фильма "Киллхаус" Денис Капустин мобилизовался в ВСУ: кем служит и как война изменила его

Актер уже играл в кино роль военного, а теперь стал причастен к реальному фронту.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Денис Капустин

Денис Капустин

Украинский актер и режиссер Денис Капустин, известный по роли в военном экшн-триллере «Киллхаус», после работы над лентой присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

В настоящее время он выполняет боевые задания как оператор тяжелых бомберов и признается, что военная служба существенно изменила его мировоззрение и отношение к близким. В интервью NV артист рассказал, что во время подготовки к съемкам ему пришлось овладевать навыками обращения с оружием и пройти обучение по управлению FPV-дронами.

В фильме он реализовал командира подразделения ударных беспилотников. После завершения работы над проектом Капустин решил не ограничиваться кинематографическим опытом и мобилизовался. Актер признался, что рассматривал различные сценарии дальнейшей жизни, в частности, поиск работы с возможностью бронирования или выезд за границу. Однако ни один из них не казался ему приемлемым.

Денис Капустин с побратимами

Денис Капустин с побратимами

«Как я не смотрел на какие-то другие возможности — искать работу с бронированием, уезжать за границу, прятаться дома — варианты есть, но они мне не нравятся. Выходит, что остался только этот», — рассказал он.

Свою мобилизацию Денис назвал единственным достойным решением, которое мог принять в этих обстоятельствах. На его выбор также повлияли личные потери: пропажа без вести актера Никона Федотова, с которым он дружил, и гибель артиста и бойца «Азова» Алексея Самойленко.

В настоящее время Капустин работает оператором тяжелых бомберов. Его задача — наносить удары по позициям российских войск, а также доставлять украинским пехотинцам необходимое обеспечение. Одним из самых больших вызовов для него стала адаптация к новому образу жизни.

Денис Капустин

Денис Капустин

В то же время актер подчеркивает, что немаловажную роль в этом играют люди рядом. Именно взаимная поддержка и общий опыт помогают ему преодолевать трудности службы.

«Очень помогает справляться побратимство. Наверное, в гражданской жизни мы бы не пересекались. А здесь мы объединены определенными обстоятельствами», — поделился военный.

Изменения коснулись и его личности. Денис признается, что стал чаще использовать нецензурную лексику, но в то же время по-другому чувствует близость с родными и друзьями. Расстояние между ними, по его словам, будто увеличилось, однако чувства стали сильнее.

Денис Капустин

Денис Капустин

«Сначала своей службы заметил, что очень ценю своих друзей, ценю своих близких. Как-то между нами появилось больше дистанции, но вырос мой уровень нежности и любви к ним», — говорит он.

Несмотря на службу, актер не оставляет мысли о возвращении к творческой профессии. Он хочет снова выходить на театральную сцену, работать над собственными постановками и сниматься в кино. Однако скорый возврат к гражданской жизни не является для него самоцелью. Капустин признался, что больше всего сейчас мечтает об обычных вещах, которые война заставила отложить.

«Только и живу мечтами о семье, детях, спектаклях и кино», — добавил актер.

К слову, в этом году Денис Капустин сыграл свадьбу с актрисой Дарьей Творонович. Молодожены организовали церемонию под открытым небом и пригласили ближайших.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie