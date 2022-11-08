Звезда фильма "Клондайк" Оксана Черкашина сыграла свадьбу с режиссером Зоей Лактионовой

Украинская актриса Оксана Черкашина, известная ролями в фильмах "Клондайк" и "Плохие дороги", сыграла свадьбу со своей любимой, режиссершей Зоей Лактионовой.

Церемония в кругу близких прошла в Варшаве 7 ноября. Лактионова поделилась нежной фотографией с женой на своей странице в Facebook. На фото влюбленные лежат на полу в свадебном наряде, окруженные цветами и шарами.

Оксана Черкашина и Зоя Лактионова

О свадьбе Оксаны и Зои стало известно еще в конце октября. Актриса поделилась приглашением на праздник в своих соцсетях. Супруги сделали украинскую свадьбу с песнями, танцами и другими развлечениями для гостей. Кроме того, Оксана сообщила, что все подарки по праздникам они с женой отправят в Украину для мирных жителей и солдат.

Напомним, фильм "Клондайк" о войне на Донбассе и крушении с самолетом МН-17, в котором Оксана Черкашина сыграла одну из главных ролей, был номинирован на премию "Оскар-2023" от Украины.

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