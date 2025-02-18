Звезда фильма "Ля Палисиада" Олейникова в критическом состоянии попала в реанимацию

Врачи уже четвертый день борются за ее жизнь.

Украинская актриса Валерия Олейникова, которая сыграла Морику в фильме "Ля Полисиада", попала в реанимацию.

Печальной новостью в соцсетях поделилась организация "Современное украинское кино". Отмечается, что артистка находится в реанимации. У актрисы критическое состояние, и врачи уже четвертый день борются за ее жизнь. Точный диагноз медики пока что не установили. Однако есть предположение, что Валерия Олейникова страдает от DRESS-синдрома и герпесного менингита.

"Наша актриса Валерия Олейникова, которую вы знаете как Морику из фильма "Ля Палисиада", сейчас в реанимации! У нее критическое состояние, и уже четвертые сутки врачи борются за ее жизнь. Окончательного диагноза пока что нет, есть предварительные предположения: DRESS-синдром и герпесный менингит", — говорится в сообщении.

Валерия Олейникова / Фото: instagram.com/oleynikovavaleria

Организация открыла сбор на лечение актрисы и призывает всех неравнодушных помочь Валерии Олейниковой поправиться.

Напомним, недавно звезда "Лиги Смеха" Веня попал в больницу и перенес серьезную операцию. Оказалось, что у него произошло кровоизлияние в мозг.

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