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Звезда фильма "Люди Икс" Лиев Шрайбер показал ужасные последствия подрыва Каховской ГЭС

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1332
Время на прочтение
2 мин
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Звезда фильма "Люди Икс" Лиев Шрайбер показал ужасные последствия подрыва Каховской ГЭС

Лиев Шрайбер / Фото: Associated Press

Звезда Голливуда показал ужасный кадр с затопленными домами в Херсонской области.

Звезда фильма "Люди Икс", американский актер Лиев Шрайбер показал ужасные последствия подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Знаменитость опубликовал кадр, на котором изображены полностью затопленные дома в одном из населенных пунктов Херсонской области. В описании под фото актер отметил, что натворили российские оккупанты и к каким последствиям привел подрыв Каховской ГЭС.

"Каховская ГЭС, которая находится под контролем России, разрушена. Одним из последствий является гуманитарная катастрофа, которая, если бы она не произошла в зоне боевых действий, уже нуждалась в немедленной международной помощи. Тысячи домов затоплены, а десятки тысяч людей убегают или ждут спасения". Другим последствием является экологический хаос, а также потеря водно-болотных угодий. Также произошло посте  Шрайбера.

Отметим, что американский актер с начала полномасштабной войны поддерживает Украину. Он занимался волонтерством, в частности, в Перемышле готовил еду для украинских беженцев. Также Шрайбер приезжал в Украину. Актер встретился с президентом Владимиром Зеленским и побывал в освобожденных от оккупантов Бучи и Бородянке. С июля 2022 года знаменитость является послом правительственной платформы United24 в направлении медицинской помощи.

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Дата публикации
Просмотры
1332
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