Звезда фильма "Люди Икс" Лиев Шрайбер показал ужасные последствия подрыва Каховской ГЭС

Звезда фильма "Люди Икс", американский актер Лиев Шрайбер показал ужасные последствия подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Знаменитость опубликовал кадр, на котором изображены полностью затопленные дома в одном из населенных пунктов Херсонской области. В описании под фото актер отметил, что натворили российские оккупанты и к каким последствиям привел подрыв Каховской ГЭС.

"Каховская ГЭС, которая находится под контролем России, разрушена. Одним из последствий является гуманитарная катастрофа, которая, если бы она не произошла в зоне боевых действий, уже нуждалась в немедленной международной помощи. Тысячи домов затоплены, а десятки тысяч людей убегают или ждут спасения". Другим последствием является экологический хаос, а также потеря водно-болотных угодий. Также произошло посте Шрайбера.

Отметим, что американский актер с начала полномасштабной войны поддерживает Украину. Он занимался волонтерством, в частности, в Перемышле готовил еду для украинских беженцев. Также Шрайбер приезжал в Украину. Актер встретился с президентом Владимиром Зеленским и побывал в освобожденных от оккупантов Бучи и Бородянке. С июля 2022 года знаменитость является послом правительственной платформы United24 в направлении медицинской помощи.

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