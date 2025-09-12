Звезда фильма "Малевич" рассказал, как готовился к интимным сценам и почему плакал после съемок

Виталий Ажнов

Известный театральный актер Виталий Ажнов сыграл свою первую главную роль в полнометражном фильме. Звезда театра Франко рассказал о том, как это видеть себя на большом экране, почему плакал после съемок, и о знакомстве с Алексеем Горбуновым.

В украинских кинотеатрах стартовал показ долгожданной ленты "Малевич" . Главную роль в фильме исполнил актер Виталий Ажнов. На допремьерном показе в разговоре с журналистами ТСН.ua звезда спектаклей "Калигула" и "Мария Стюарт" рассказал, как готовился к этой работе, какая сцена была самой сложной, и почему после финала съемок он еще долго не мог унять эмоций.

В центре истории – жизнь известного художника-авангардиста Казимира Малевича, но не все события на экране соответствуют биографии художника. Часть фактов авторы сценария взяли на себя смелость дофантазировать, чтобы зрителю было интереснее смотреть. А еще в ленте события прошлого века перекликаются с современностью, в частности, с русско-украинской войной.

Актер Виталий Ажнов / © film.ua

"Я только раз видел этот фильм, и, честно говоря, мне сложно оценивать свою работу. В этом плане я больше надеюсь на оценку зрителей. Но я всегда оставляю для себя люфты, чтобы быть недовольным собой, ведь сомнение порождает развитие", - поделился ТСН.ua 32-летний Виталий Ажнов.

В фильме герой Ажнова имеет несколько интимно-романтических сцены, которые играет с актрисами Кристиной Корчинской ("Спіймати Кайдаша") и Мариной Кошкиной ("БудинокСлово".Нескінчений роман"). По словам Виталия, дискомфорта поэтому он не чувствовал, ведь уже давно знаком с этом фильме, ведь это были мои коллеги из театра Франко, поэтому никаких сложностей не было. Дома ничего не репетировали, все делали прямо в кадре".

Актер Виталий Ажнов с актрисой Мариной Кошкиной / © film.ua

Отметим, свою личную жизнь Ажнов скрывает, хотя и интригует, что уже встретил любимого человека: "Я всегда влюблен, потому что Любовь - это основной ресурс, основной источник энергии, а вот о ком речь, не скажу, это секрет".

По словам актера, наиболее сложной в эмоциональном плане сценой, для него стала смерть первой жены Софии: "Я не мог успокоиться и из кадра в кадр меня просто накрывало. Для меня тема смерти особенная, и к большому сожалению очень созвучна... У меня не стало мамы... А еще, я очень сильно плакал, когда когда закончились съемки. Это был своеобразный летний лагерь, в котором мы все жили. Это невероятные люди, эмоции, отношения и когда ты с этим всем прощаешься, становится очень грустно”.

Напомним, в фильме "Малевич" играют многие известные актеры, среди которых Ирма Витовская-Ванца, Александр Рудинский, Наталья Васько, Алексей Горбунов. С последним, кстати, Ажнов впервые познакомился на съемочной площадке.

Актриса Ирма Витовская-Ванца / © film.ua

Актер Алексей Горбунов / © film.ua

"Это определенный уровень ответственности. Было интересно и волнительно, но никаких советов, несмотря на свой опыт, он мне не давал", - признается Ажнов.

Как мы узнали, работа над лентой "Малевич" началась более пяти лет назад. По словам режиссера Дарьи Онищенко, кино создавалось в достаточно тяжелых условиях, но на качестве это не отразилось. Музыку к фильму создал участник группы "Океан Эльзы" Милош Елич, а саундтреком стала любимая песня Казимира Малевича - "Гуде вітер вельми в полі" в исполнении SHUMEI.

