Звезда фильма "Один дома" Рэтрей признал себя виновным в домашнем насилии

В Оклахоме завершился суд над американским актером Дэвином Рэтреем, известным по роли База в культовой новогодней комедии "Один дома".

В среду 21 февраля во время заседания актер признал себя виновным по двум пунктам обвинения в домашнем насилии. Это положило конец делу после того, как оно рассматривалось почти 3 года.

В судебных документах, оказавшихся в распоряжение издания TMZ, говорится, что после того, как Рэтрей подал заявление о признании вины, суд решил не давать ему тюремного заключения. В то же время он будет находиться на испытательном сроке в течение следующих трех лет. Также актер обязан пройти программу вмешательства по насильникам и оценку употребления наркотиков/алкоголя.

Девин Рэтрей / Фото: Getty Images

Девин, который явился на судебное заседание по видеосвязи, также будет обязан покрыть судебные издержки и не иметь контактов с жертвой.

Девин Рэтрей в фильме "Один дома"

Напомним, что бывшая девушка Дэвина Рэтрея обвинила его в домашнем насилии. Девушка утверждала, что во время пьяной ссоры в декабре 2021 года, которая произошла между ней и актером, он толкал, избивал кулаками и прижимал руки к ее горлу и рту.

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