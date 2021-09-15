Звезда фильма "Пульс" свела с ума своими полностью обнаженными фото

Артистка устроила смелый фотосет.

Украинская актриса театра и кино Наталья Бабенко, которая стала популярной благодаря фильму "Пульс", вызвала фурор в Сети.

На своей странице в Instagram 27-летняя артистка запостила серию фотографий, на которых предстала полностью обнаженной.

На фото звезда прикрыла пикантные места белым тюлем. Однако, на некоторых кадрах можно заметить ее обнаженные ягодицы и грудь. На снимках видно, что у актрисы хорошая и подтянутая фигура.

Звезда фильма "Пульс" / instagram.com/natalibabenko

"Возможно, кто-то подумает, что это слишком. Но в этих фото много эстетики и ни капли пошлости! Так что, кому не нравится, можете просто не смотреть! Главное внутренняя гармония!" — подписала фотографии артистка.

полностью обнаженная Наталья Бабенко / instagram.com/natalibabenko

Звезда действительно опубликовала довольно откровенные фото. Однако, Наталья говорит, что ей было сложно решиться на этот фотосет. Она призналась, что ей пришлось изрядно расслабиться и довериться фотографу. И его старания дали хороший результат, ведь фотографии вышли удивительно нежными и красивыми.

Обнаженная Наталья Бабенко / instagram.com/natalibabenko

Напомним, недавно Ирина Сопонару устроила пикантный фотосет и полностью обнажилась. Некоторые фоловеры не оценили фото актрисы.

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