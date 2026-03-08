Звезда фильма "Пятница 13-е" Кори Паркер умер в возрасте 60 лет от тяжелой болезни

Кори Паркер / © Associated Press

Американский актер Кори Паркер, который играл в фильме "Пятница 13-е: Новое начало", умер в возрасте 60 лет от тяжелой болезни.

Печальную новость сообщило издание TMZ, со ссылкой на тетю артиста. Актер ушел из жизни 5 марта в Мемфисе, штат Теннесси. Кори Паркер умер в возрасте 60 лет. Его жизнь забрала неизлечимая болезнь.

Издание People сообщило, что стало причиной смерти актера. Отмечается, что у него случайно обнаружили неизлечимую болезнь. После операции по эндопротезированию тазобедренного сустава выяснилось, что артист страдает от рака.

Болезнь обнаружили уже в довольно запущенной стадии. Сначала Кори Паркеру помогало лечение, но впоследствии рак распространился на 90 процентов его костей. Актеру становилось все хуже и хуже. В январе 2026 года артист сообщил, что болезнь истощила его тело настолько, что он не может полноценно писать, печатать и даже говорить. В феврале актер прошел облучение, но ему стало только хуже.

Кори Паркер / © Associated Press

Отметим, Кори Паркер родился и вырос в Нью-Йорке. Сниматься в проектах начал еще в совсем юном возрасте. Наконец, Паркер получил соответствующее образование и начал играть в сериалах и фильмах. Самые известные его роли были в лентах "Уилл и Грейс", "Пятница 13-е: Новое начало" и "Девять с половиной недель". Кроме того, Кори Паркер преподавал актерское мастерство.

