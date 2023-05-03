Звезда фильма "Техохранитель" Кевин Костнер разводится с женой после 18 лет брака

Американский актер, звезда ленты "Телохранитель" Кевин Костнер переживает непростые времена в личной жизни.

Так, стало известно, что 68-летний Костнер и его 49-летняя супруга Кристин Баумгартнер решили развестись. Как передает издание TMZ, документы на развод подала Кристин.

Что именно стало причиной развода, неизвестно. Впрочем, экс-возлюбленная звезды сослалась на обычные "непримиримые разногласия".

Кевин Костнер с женой / Фото: Associated Press

"Очень грустно, что обстоятельства вне его контроля привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в иске о расторжении брака. Мы просим уважать его конфиденциальность, Кристин и их детей, пока они переживают это тяжелое время", – сказано в заявлении о разводе., с которой выступил представитель Кевина Костнера

Кевин Костнер с женой и детьми / Фото: Associated Press

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер поженились в сентябре 2004 года. У них трое общих детей, двое сыновей – 15-летний Кейден и 14-летний Хейс, и 12-летняя дочь Грейс.

Кевин Костнер с женой / Фото: Associated Press

Для Кевина Костнера это был второй брак. Первой женой актера была Синди Сильва, на которой он был женат в течение 16 лет, и с которой расстался в 1994-м. От предыдущих отношений Костнер имеет четырех детей: дочерей – 39-летнюю Энни, 37-летнюю Лили, и 35-летнего сына Джо от брака с Синди и внебрачного 27-летнего сына Лиама.

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