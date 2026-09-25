Звезда фильма "Терминатор 2" обратился к украинцам и сделал важное заявление о войне

Роберт Патрик / © скриншот с видео

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Американский актёр Роберт Патрик, известный по роли Т-1000 в фильме «Терминатор 2», публично поддержал Украину и пожелал нашему государству победы в войне.

67-летний Роберт Патрик записал видеообращение прямо во время поездки на мотоцикле. Актёр предстал перед камерой в характерном байкерском образе. Ролик распространили в соцсетях представители украинского мотосообщества Harley-Davidson. Патрик не скрывал своего отношения к событиям в Украине. Он обратился непосредственно к украинцам и пожелал им скорейшего окончания войны.

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«Мы молимся за украинский народ. Желаем, чтобы война закончилась, чтобы Украина победила. И продолжайте ездить на Harley-Davidson! Продолжайте ездить — именно так, как я сейчас собираюсь это сделать. Я обожаю это», — сказал Роберт Патрик.

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Роберт Патрик / © Инстаграм

Мотоциклы для голливудской звезды — не просто увлечение. Патрик является совладельцем дилерского центра Harley-Davidson и активно участвует в жизни мотосообщества. Поэтому своё обращение к украинцам он записал в максимально привычной для себя обстановке — перед поездкой на любимом байке.

Роберт Патрик / © Инстаграм

Это не первая публичная поддержка Украины со стороны Роберта Патрика. Ранее он уже записывал видеообращения в поддержку украинцев, защищающих свою страну от российской агрессии. Также актер призвал помогать TAPS Ukraine — организации, которая поддерживает семьи погибших украинских военных.

Роберт Патрик / © Инстаграм

С Украиной Патрика связывает и личная профессиональная история. В 2018 году он приезжал в нашу страну для работы над фильмом «Захар Беркут», где исполнил одну из главных ролей. А в 2022 году, после обращения мэра Днепра Бориса Филатова, согласился стать послом доброй воли Днепра и помогать привлекать международное внимание к Украине.

Напомним, 25 сентября Майклу Дугласу исполнилось 82 года. Предлагаем вспомнить его визит в Киев, поддержку Украины во время войны и его брак с Кэтрин Зета-Джонс.

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