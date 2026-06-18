Звезда фильма ужасов "Звонок" Дэйви Чейз умерла в возрасте 35 лет

Дэйви Чейз

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Американская актера Дэйви Чейз, которая в фильме ужасов «Звонок» сыграла главную антагонистку Самару Морган, умерла.

Жизнь артистки оборвалась во вторник, 16 июня, в возрасте 35 лет, сообщает издание TMZ. Отмечается, что еще в начале июня актриса была госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса из-за ухудшения состояния ее здоровья. Однако Дэйви Чейз стало хуже и медики не смогли ее спасти.

Парень актрисы говорит, что ее жизнь оборвалась от бактериального менингита и инфекции крови. Это привело к развитию сепсиса в артистки. В результате организм актрисы не справился, и ее сердце остановилось.

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Дэйви Чейз / © Associated Press

Отметим, Дэйви Чейз — американская актриса. Свой карьерный путь она начала еще в детстве. В общем, артистка снялась в таких популярных картинах, как «Сабрина — маленькая ведьма», «Зачарованные», «Скорая помощь», «Донни Дарко» и многие другие. Наибольшую популярность Дэйви Чейз принесла роль антагонистки Самары Морган в ужастике «Звонок», за которую она получила премию MTV Movie Awards.

Напомним, недавно стало известно, что турецкая актриса Эдже Иртем внезапно умерла сразу после своего дня рождения. Артистки не стало в возрасте 35 лет.

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