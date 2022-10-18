Звезда фильмов о Джеймсе Бонде Дэниел Крейг получил почетную награду от принцессы Анны

Звезда кино, известный по роли агента "007" в серии фильмов о Джеймсе Бонде, Дэниел Крейг получил почетную награду из рук принцессы Анны.

Британский актер был награжден Орденом Святого Михаила и Святого Георгия за его выдающийся вклад в развитие кино и театра. Фотографии с торжественной церемонии появились на официальной странице королевской семьи.

Отметим, что эту же награду получил и киногерой Крейга, Джеймс Бонд, в серии романов Яна Флеминга.

Напомним, что Крэйг снимался в фильмах о шпионе с 2006 года. На счету актера пять кинолент, где он исполнил роль легендарного агента "007". Последний фильм с участием Крейга вышел в 2021 году под названием "Не время умирать". Также Дэниелу Крейгу присвоили звание командира Королевского ВМФ Великобритании.

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