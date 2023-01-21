Звезда "Гардемаринов" Михаил Мамаев отправился на войну против украинцев — РосСМП

Российский актер Михаил Мамаев, известный по роли Никиты Оленева в фильме "Виват, гардемарины!", поддержал кровопролитную войну в Украине.

56-летний пропагандист поделился фотографиями с оружием за плечами в бейсболке с буквой "Z", которая уже стала символом оккупантов и их преступлений на украинской земле. На фоне Мамаева стояла русская техника.

В российских СМП предположили, что Мамаев отправился не передовую не в качестве журналиста, а воевать против Украины и, очевидно, чтобы стать пушечным мясом.

Михаил Мамаев

К своим фото россиянин добавил циничное стихотворение собственного авторства, в котором написал о том, как "устал" и о том, что был готов к тому, что "будут боль, война."

"Если чашу мечтаешь испить до дна,

будь готов, что однажды будут боль, война,

даром, что радость на сердце множится.

Если так повернётся, что вырвут руль,

или грудь превратят в решето от пуль,

Стану смайлика солнечной рожицей."

Отметим, что с начала полномасштабной войны на Украине Мамаев поддержал политику Путина и геноцид украинского народа. В своих соцсетях артист распространял пропагандистские сообщения с призывами "увольнять" Донбасс и мирное украинское население.

К тому же, долгое время актер работал в качестве журналиста для российских изданий, активно распространяющих ложь о войне в Украине под властью Кремля. В свое время у Мамаева также был повышенный интерес к военным конфликтам в Афганистане, Ираке и Абхазии, к которым также была причастна Россия.

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