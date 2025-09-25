- Дата публикации
Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон покинула актерство на шесть лет и назвала причину
Артистка не участвует ни в каких новых фильмах или сериалах от 2019 года.
Британская актриса Эмма Уотсон, которая прославилась благодаря роли Гермионы в "Гарри Поттере", откровенно высказалась о своей длительной творческой паузе.
В интервью The Hollywood Authentic звезда призналась, что сделала шестилетнюю паузу и посвятила время себе и родным из-за эмоционального выгорания и бремени публичной жизни. По словам 35-летней знаменитости, больше всего ее истощала и "разрушала душу" не сама актерская работа, а процесс продвижения продукта и "постоянная подчистка" публичного образа, который приходилось поддерживать для многочисленных интервью и промокампаний.
И хотя Эмма признает, что "выиграла лотерею" в прошлом своей легендарной ролью, однако признается, что тогда в ее жизни доминировал постоянный стресс на фоне бешеной популярности. Но все же добавляет, что скучает по той свободе, которую она чувствовала в моменте игры в кадре, и "возможностью применять свои навыки".
"Бремя публичного образа требует постоянной подпитки, подчистки, украшения, придания ему блеска. Это очень энергозатратное дело. И отбросив все эти многочисленные идентичности, я почувствовала, что освободилось столько пространства, чтобы быть лучшей сестрой, дочерью, подругой, внучкой, а уже потом и артистом. И просто человеком, который пытается самостоятельно критически мыслить", —рассказала Эмма.
По словам Уотсон, сейчас она находит гармонию и спокойствие не только в своей неторопливой рутине и досуге с семьей, но и пытается развиваться вне камер. Пока звезда не готова раскрывать все карты нового проекта, поэтому лишь интригует новым этапом в карьере, который называет "поиском включателя света в темноте".
"Я сейчас работаю над... Собственно, не хочу говорить над чем, потому что тогда отовсюду будет звучать: "Ну когда же это будет? А что там с этим проектом?". Поэтому я просто скажу, что работаю над тем, чего еще никогда раньше не делала. Чувствую себя так, как будто иду на ощупь в темноте, пытаясь нащупать контуры чего-то и надеюсь это произойдет", — смеясь, добавляет актриса.
