Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон покинула актерство на шесть лет и назвала причину

Эмма Уотсон / © Associated Press

Реклама

Британская актриса Эмма Уотсон, которая прославилась благодаря роли Гермионы в "Гарри Поттере", откровенно высказалась о своей длительной творческой паузе.

В интервью The Hollywood Authentic звезда призналась, что сделала шестилетнюю паузу и посвятила время себе и родным из-за эмоционального выгорания и бремени публичной жизни. По словам 35-летней знаменитости, больше всего ее истощала и "разрушала душу" не сама актерская работа, а процесс продвижения продукта и "постоянная подчистка" публичного образа, который приходилось поддерживать для многочисленных интервью и промокампаний.

И хотя Эмма признает, что "выиграла лотерею" в прошлом своей легендарной ролью, однако признается, что тогда в ее жизни доминировал постоянный стресс на фоне бешеной популярности. Но все же добавляет, что скучает по той свободе, которую она чувствовала в моменте игры в кадре, и "возможностью применять свои навыки".

Реклама

Эмма Уотсон / © Associated Press

"Бремя публичного образа требует постоянной подпитки, подчистки, украшения, придания ему блеска. Это очень энергозатратное дело. И отбросив все эти многочисленные идентичности, я почувствовала, что освободилось столько пространства, чтобы быть лучшей сестрой, дочерью, подругой, внучкой, а уже потом и артистом. И просто человеком, который пытается самостоятельно критически мыслить", —рассказала Эмма.

По словам Уотсон, сейчас она находит гармонию и спокойствие не только в своей неторопливой рутине и досуге с семьей, но и пытается развиваться вне камер. Пока звезда не готова раскрывать все карты нового проекта, поэтому лишь интригует новым этапом в карьере, который называет "поиском включателя света в темноте".

"Я сейчас работаю над... Собственно, не хочу говорить над чем, потому что тогда отовсюду будет звучать: "Ну когда же это будет? А что там с этим проектом?". Поэтому я просто скажу, что работаю над тем, чего еще никогда раньше не делала. Чувствую себя так, как будто иду на ощупь в темноте, пытаясь нащупать контуры чего-то и надеюсь это произойдет", — смеясь, добавляет актриса.

Напомним, недавно суперфиналистка "Х-Фактора" Valeriya Force официально заявила о конце творческой паузы, которая длилась в течение девяти лет. Певица вышла в новом амплуа и сделала громкое заявление о своих планах на будущее.