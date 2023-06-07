Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон после разрыва с бойфрендом закрутила новый роман

Артистку застали на свидании с американским бизнесменом.
Британская актриса Эмма Уотсон после разрыва отношений с бойфрендом закрутила новый роман.
Папарацци застали знаменитость на романтическом свидании с американским бизнесменом Райаном Уолшем. Как пишет издание The Sun, парочка вместе гуляла по улицам Венеции, Италия.
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Затем Эмма и Райан сходили вместе в местный ресторан, где наслаждались вкусной едой и напитками и весело проводили время. Инсайдеры утверждают, что между парочкой нечто большее, чем просто дружба.
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"Эмма любит мужчин, которые могут сравниться с ней интеллектом. Она очень умная женщина, и ее мужчины всегда были очень умными. Райан тоже очень умный человек, и Эмме, кажется, нравится проводить с ним время", – рассказал инсайдер.
Отметим, ранее Эмма Уотсон находилась в отношениях с сыном британского миллиардера Брендоном Грином. Влюбленные встречались полтора года. Однако после новогодних праздников пара разорвала отношения.
Напомним, недавно холостяка Шона Пенна застали на романтическом свидании. Актер проводил время с известной украинской актрисой, которая живет за границей.
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