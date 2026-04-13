Звезда "Гарри Поттера" обручилась с бойфрендом после 12 лет отношений и рождения четырех детей

Джесси Кейв

Британская юмористка и актриса Джесси Кейв, которая прославилась благодаря роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере, объявила о помолвке с бойфрендом, комиком Алфи Брауном.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram. 38-летняя Джесси Кейв опубликовала фото, на котором предстает в объятиях возлюбленного. Улыбающаяся актриса демонстрировала кольцо на безымянном пальце. Она также пошутила, что их отношения наконец-то становятся серьезными. К слову, пара уже 12 лет вместе и воспитывает четырех общих детей.

"12 лет и четверо детей спустя... Это становится серьезным!" - пошутила артистка.

Отметим, Джесси Кейв и Алфи Браун в течение 12 лет находятся в отношениях. За это время у пары родилось четверо детей - сыновья Донни, Абрахам и Беккер и дочь Марго. В 2018 году они пережили разрыв, однако влюбленные смогли помириться и наладить отношения.

