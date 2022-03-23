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Звезда "Гарри Поттера" приобрел футболку Усика с патриотической символикой, чтобы помочь украинцам

Звезда "Гарри Поттера" приобрел футболку Усика с патриотической символикой, чтобы помочь украинцам

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Звезда "Гарри Поттера" приобрел футболку Усика с патриотической символикой, чтобы помочь украинцам

Оливер Фелпс / instagram.com/oliver_phelps

Все средства с продажи линейки одежды боксера будут отправлены на помощь украинцам.

Звезда фильмов о "Гарри Поттере", известный английский актер Оливер Фелпс, поддержал украинцев, которые героически сражаются с российскими оккупантами.

В общем, артист приобрел футболку украинского спортсмена Александра Усика, на которой изображены сине-желтые боксерские перчатки и герб Украины.

Оливер Фелпс / © instagram.com/oliver_phelps
Оливер Фелпс / instagram.com/oliver_phelps

Все заработанные средства с продажи линейки одежды боксера будут отправлены на помощь украинцам, пострадавшим от вражеских действий российской армии.

"Я присоединяюсь к Александру Усику, чтобы этой лимитированной линейкой одежды помочь украинцам. Все заработанные средства будут переданы на помощь украинцам", — написал Оливер.

Вместе с тем, актер советует другим пользователям Сети присоединиться к его инициативе.

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