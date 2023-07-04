Звезда "Гарри Поттера" Рэдклифф рассекретил пол первенца и поделился эмоциями от отцовства

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в одноименном фильме, весной впервые стал отцом, однако тщательно скрывал все подробности отцовства.

Однако знаменитость сделал исключение и немного открыл занавес личной жизни. В интервью изданию ET Рэдклифф признался, что у них с возлюбленной, актрисой Эрин Дарк, родился сын. Правда, его имя актер пока не спешит рассекречивать.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк / Фото: Associated Press

"Гарри Поттер" также поделился эмоциями от отцовства. По словам актера, это действительно увлекательно, но в то же время напряженно.

"Это замечательно. Это безумно и напряженно, но он замечательный и Эрин замечательная — это настоящая привилегия провести это время с ним. Мы отлично проводим время", — поделился знаменитость.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк / Фото: Associated Press

Кстати, актер также порадовал поклонников, что в этом году вернется к съемкам фильмов. Правда, Рэдклифф не будет перегружать себя работой, чтобы у него было больше времени для сына.

Отметим, что звезда "Гарри Поттера" впервые стала отцом в апреле этого года. Сына ему родила американская актриса Эрин Дарк. Пара находится в отношениях с 2012 года.

Напомним, недавно солистка группы ONUKA Ната Жижченко во второй раз стала мамой. Артистка уже рассекретила пол и имя новорожденного ребенка.

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