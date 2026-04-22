Звезда "Гарри Поттера" Рэдклифф внезапно встретился с фанаткой из Тернополя и растрогал реакцией относительно Украины

Дэниел Рэдклифф, украинка Диана Паско

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный ролью Гарри Поттера в одноименной серии фильмов, встретился с украинкой.

Об этом в Threads рассказала сама девушка родом из Тернополя по имени Диана Паско. Она опубликовала соответствующие фото с актером и отметила, что видела еще и другую звезду культового фильма — Тома Фелтона, который играл роль Драко Мелфоя. Диана отметила, что встреча произошла случайно после спектакля в Нью-Йорке с участием двух знаменитостей.

По словам Дианы, Дэниел был очень приветливым с ней как только услышал откуда она родом. Поклонница рассказала, что тот даже взял ее за руку и внимательно выслушал. В свою очередь девушка не упустила возможности и попросила оставить автограф на символической открытке-марке со всем известной патриотической фразой о «русском корабле».

Дэниел Рэдклифф и украинка Диана Паско

Открытка, подписанная Дэниелом Рэдклиффом

После встречи с кумирами Диана Паско не скрывает счастья. Она делится, что ее любимый актер вполне оправдал ожидания своей однозначной поддержкой Украины в войне против РФ.

«Что бы вы делали, если бы встретили Гарри Поттера (Даниэла Рэдклиффа) на улицах Нью-Йорка? Или Драко (Тома Фелтона)? Довелось побывать на спектаклях этих невероятных актеров и кумиров детства! С Даниэлем после шоу даже пообщались. Когда он услышал, что я из Украины, схватил меня за руку и сразу начал расспрашивать: "Как ты? Как долго ты здесь?". Он подписал открытку из Украины и в глазах было сочувствие и видно, что хотел сказать, что поддерживает Украину! Такой милый. Лучший актер с детства», — растрогала Диана Паско.

