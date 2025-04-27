Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт стал отцом во второй раз и показал фото новорожденного

Руперт Гринт / © Associated Press

Реклама

Британский актер театра и кино Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в "Гарри Поттере", сообщил о пополнении в семье.

На странице в Instagram знаменитость поделился, что у него родился второй ребенок. Более того, 36-летний актер показал первое фото новорожденного в милом боде, на котором было вышито его имя. Так, Руперт с женой, актрисой Джорджией Грум назвал малыша Голди Джи Гринт. Дату рождения крохи, как и лицо и пол, артист держит в секрете.

к слову, ранее папарацци уже замечали знаменитость на прогулке с двумя детьми. Так что, вероятно, Голди родили неделями раньше, но тогда семья держала это в тайне. В пуликации Гринт поделился, что пока малыш является идеальным.

Реклама

Второй ребенок Руперта Гринта / © instagram.com/rupertgrint

"Тайно рожденный ребенок раскрыт. Представляем Голди Джи Гринт. Малыш 10/10 (пока что)", — подписал кадр звездный папа.

К слову, Руперт Гринт и Джорджия Грум вместе с 2011 года. Возлюбленные уже воспитывают пятилетнюю дочь Венсдей Джи Гринт.

Напомним, недавно звезда "Гарри Поттера" Кристен Стюарт тайно женилась и вскоре подтвердила свой брак с девушкой страстным поцелуем.