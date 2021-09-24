Звезда "Гарри Поттера" Том Фелтон потерял сознание во время турнира по гольфу

Звезда "Гарри Поттера" Том Фелтон потерял сознание во время турнира по гольфу

Фелтона госпитализировали в местную больницу.

Британский актер Том Фелтон потерял сознание во время турнира по гольфу среди знаменитостей, который проходил в американском штате Висконсин накануне 43-го Кубка Райдера.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что 34-летнюю знаменитость госпитализировали в местную больницу. На фотографиях с места инцидента видно, что во время транспортировки с поля Whistling Straits на электрокаре Фелтон был в сознании.

Никаких подробностей о состоянии актера, известного по роли соперника Гарри Поттера Драко Малфоя во франшизе фильма, пока нет.

На турнире Фелтон представлял Европу вместе с бывшим профессиональным хоккеистом Теему Селянне из Финляндии.

Как сообщалось, звезда сериала "Во все тяжкие" Оденкёрк потерял сознание на съемочной площадке.

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