Том Фелтон / © Associated Press

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Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, записал неожиданное видеообращение для украинского военного Александра Иванова.

Личное послание актера показали 21 ноября во время благотворительного вечера «Синя сукня» во Львове. Видео опубликовало издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Находившийся в зале Александр не скрывал удивления и эмоций от такого сюрприза.

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Фелтон обратился к украинцу как к особому поклоннику истории о юном волшебнике. Он вспомнил, что книги Джоан Роулинг помогали военному пережить чрезвычайно сложный период в русском плену. Актер также пошутил о факультетах Хогвартса и пообещал подготовить для гостя особый прием. Так, звезда пригласил защитника в Лондон, чтобы он своими глазами увидел, где создавали культовую киносагу.

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«Это сообщение для особого Александра. Ты огромный фанат Гарри Поттера. И, насколько я знаю, именно книги о нем помогли тебе пережить очень темные времена. И, похоже, сейчас ты сам делаешь очень многое, чтобы поддерживать других людей. Надеюсь, ты из Слизерина. Ибо для Гаффелпафа я таких сообщений не записываю. Как тебе идея отправиться в Лондон на экскурсию по студии Гарри Поттера? Да, друг! Ты увидишь своими глазами места, где создавали фильмы. Надеюсь, что это подарит тебе широкую улыбку», — сказал Фелтон.

Дата публикации 10:09, 23.11.26 Количество просмотров 2 Драко Малфой пригласил украинского морпеха в мир Гарри Поттера: особенный жест Тома Фелтона

Впоследствии сам защитник опубликовал пост в Instagram и признался, что до сих пор не может поверить в произошедшее. По его словам, еще несколько лет назад он вряд ли мог вообразить, что актер, сыгравший одного из самых известных персонажей его любимой киносаги, лично обратится к нему.

«Где-то со стороны сегодня выглядела магия… Как сказал мне один человек, такое ощущение, будто нарушился какой-то кармический порядок. Ну скажите мне кто-нибудь в 2021 году, что Том Фелтон будет записывать для меня видео? То, что у меня нет слов и я поражен, это вообще ничего не сказать! Спасибо всем!» — поделился Александр.

Как истории о Гарри Поттере помогли украинскому морпеху в плену

Александр Иванов — майор морской пехоты, служивший в 36-й отдельной бригаде и участвовавший в обороне Мариуполя. После боев за город он попал в плен, где провел четыре года, один месяц и три дня. Домой защитник вернулся 15 мая 2026, после чего проходил реабилитацию.

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Все это время Александра ждали жена Нелли и сын Демид. А сам военный пытался поддерживать побратимов, также оказавшихся в неволе. Для этого он шепотом пересказывал им все семь книг о Гарри Поттере. Истории о «выжившем мальчике» давали мужчинам хоть ненадолго отвлечься от ужасной реальности и не терять надежды.

Александр Иванов

О том, насколько важными были эти книги для ее мужа, Нелли рассказала самому автору серии Джоан Ролинг. Впоследствии даже сама писательница отозвалась на эту историю и подготовила для украинского защитника особый подарок — благодаря проекту Ukraine WOW Александр получил личное письмо от писательницы и экземпляр первой книги серии «Гарри Поттер и философский камень» с ее автографом.

В письме автор призналась, что была рада узнать об освобождении военного и его возвращении домой. Она также пожелала ему крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни.

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