Звезда "Гарри Поттера" впервые вышла замуж: кулон с зубом собаки вместо кольца и выбор даты свадьбы с астрологом

Эванна Линч / © Associated Press

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Ирландская актриса Эванна Линч, которая в "Гарри Поттере" сыграла роль Луны Лавгуд, впервые вышла замуж.

Радостную новость сообщает издание Daily Mail. 35-летняя артистка заключила официальный брак с бойфрендом, французским садоводом Денисом Скиннером. Молодожены уже и отгуляли свадьбу. Кстати, дату церемонии они выбирали с астрологом. Главным условием было избежать солнечного затмения.

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Свадьба парочки состоялась 21 августа. Они организовали праздник в Лондоне. Сначала церемония в ратуше Ислингтона, после чего пир в музыкальном зале Уилтона. В частности, влюбленные провели этот день в кругу самых близких и родных. Всего на свадьбе было 20 гостей.

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Жених на празднование надела темно-зеленый костюм, белую рубашку и яркий галстук, а вот невеста — пышную юбку и корсет, а образ она дополнила фатой. Кстати, удивляет и выбор кольца. Вместо традиционного украшения Эванна Линч подарила возлюбленному ожерелье с изображением зуба его собаки.

Эванна Линч и ее муж / © instagram.com/britishvogue

Отметим, парочка познакомилась в 2021 году. Актриса сразу почувствовала особенную связь с мужчиной. В конце концов, в 2023 году они обручились. Правда, произошло это после громкой ссоры. Но мужчина потом повторно сделал предложение. И вот, наконец, влюбленные сыграли свадьбу.

До этого Эванна Линч находилась в длительных отношениях с коллегой по фильму «Гарри Поттер» Робби Джарвисом, а также у нее был короткий роман с певцом Анделом.

Напомним, недавно дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур вышла замуж. 32-летняя Таллула заключила брак с музыкантом.

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