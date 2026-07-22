Звезда "Годзиллы против Конга" трагически погибла в США: что известно о смерти 18-летней уникальной актрисы

Кэйли Хоттл / © Associated Press

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Звезда фильма «Годзилла против Конга», американская актриса Кэйли Хоттл трагически погибла в США.

Печальную новость сообщило издание TMZ. Жизнь артистки оборвалась утром, 21 июля. Сообщается, что Кэйли Хоттл погибла в ДТП. Актриса была пассажиркой Honda Accord, где кроме нее еще было два человека. По сообщениям полиции, автомобиль съехал с дороги и врезался в водопроводную трубу. По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение допустимой скорости.

Водитель авто не получил серьезных повреждений, а другой пассажир отказался от госпитализации. Тем временем Кэйли Хоттл погибла. Актрисе было всего 18 лет. Авария произошла в Иджамсвилле, штат Мэриленд, США.

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Кэйли Хоттл / © Associated Press

Отметим, Кэйли Хоттл родилась в Атланте, штат Джорджия. С рождения у девушки были нарушения слуха, она пользовалась языком жестов. Тем не менее, это ей не помешало построить карьеру актрисы. Она снялась в своей первой рекламе, когда ей было девять лет.

Также актриса сыграла в фильмах «Годзилла против Конга» и «Годзилла против Конга: Новая империя». Она воплотила на экранах роль Джии, которая общалась с Кинг-Конгом с помощью языка жестов.

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