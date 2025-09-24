Звезда Голливуда Алисса Милано удалила грудные импланты и сделала важное заявление: "Я свободна"

Алисса Милано / © Associated Press

Голливудская актриса Алисса Милано удалила грудные импланты и рассказала, что это решение стало для нее путем к настоящей свободе и принятию себя.

В своем посте в Instagram актриса рассказала, что решила избавиться от имплантов, чтобы отпустить "ложные нарративы" и вернуть себе настоящее ощущение женственности. Алисса отметила, что таким образом она отказывается от навязанных стереотипов о сексуальном и красивом теле, которое возможно достичь только с помощью оперативных вмешательств.

"Сегодня я отпускаю все эти ложные нарративы — те части себя, которые на самом деле никогда не были мной. Я отпускаю тело, которое сексуализировали, которое подверглось пренебрежению, в которое я верила как в необходимость, чтобы быть привлекательной, любимой, успешной, счастливой", — откровенно написала звезда под фотографией.

Алисса Милано / © instagram.com/milano_alyssa

Она отметила, что ее выбор не осуждает женщин, которые решили сделать импланты, ведь для многих это может быть путем к собственной свободе и уверенности. Актриса добавила, что у каждого свое восприятие красоты и необходимых мер для достижения желаемого результата.

"То, что для меня является ложным нарративом, может быть вполне правильным для кого-то другого, и я чрезвычайно рада, что мы все можем находить свою женственность и спокойствие на собственных условиях", — заявила Милано.

Алисса подчеркнула, что сегодня чувствует себя любимой, женственной и успешной независимо от внешности. Фанаты сразу начали поддерживать кумира и присылать теплые комментарии, слова восхищения и комплименты за смелость и честность.

