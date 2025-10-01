- Дата публикации
Звезда Голливуда Дуэйн Джонсон удивил заявлением после похудения на 30 кг
"Скала" поделился ощущениями после потрясающих изменений.
Голливудский актер Дуэйн Джонсон, более известный как "Скала", откровенно рассказал о кардинальных изменениях в своей внешности.
Ранее стало известно, что такая трансформация связана с фильмом "Несокрушимый". Впрочем, сам актер объяснил, что изменения были необходимы для проекта "Музыка ящериц". В киноленте Джонсон сыграет 70-летнего мужчину. Идею предложил американский режиссер Бенни Сафди, и звезда сразу принял предложение. Он также добавил, что ориентировался на пример Клинта Иствуда, который в 75 лет оставался в прекрасной форме.
"Я сидел на диете… Теперь я счастлив, что у меня нет лишнего веса. Могу спокойно заправить рубашку и не выглядеть так, будто я беременный. Чувствую себя хорошо", — сказал Джонсон в разговоре с Variety.
