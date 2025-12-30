ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
832
Время на прочтение
1 мин

Звезда Голливуда Джордж Клуни с женой и детьми официально сменил гражданство

Уже известно, гражданами какой страны является семья артиста.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Амаль и Джордж Клуни

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Американский актер Джордж Клуни вместе с женой Амаль и двумя детьми официально сменил гражданство.

Семья звезды Голливуда получила паспорта Франции, о чем сообщает издание AFP. Теперь у Клуни двойное гражданство - американское и французское.

Уже известна и причина такого решения. Ранее Джордж Клуни хвалил законы Франции, касающиеся конфиденциальности. Артист делился, что дети могут спокойно ходить в школу, и при этом не бояться, что их уже ждут папарацци. Поэтому, очевидно, именно уважение к частной жизни и стало решающим фактором в получении гражданства.

"Я люблю французскую культуру, язык. Здесь не фотографируют детей. У школьных ворот нет папарацци, которые бы прятались. Это для нас главное", - говорил актер.

К слову, Джордж Клуни довольно часто путешествует в Европу и у него даже есть недвижимость в Италии. Также в 2021 году актер приобрел бывшую винодельню во Франции, которая была перестроена в поместье.

Напомним, недавно Джордж Клуни сообщил о горе в его семье. Ушел из жизни родной человек артиста.

Дата публикации
Количество просмотров
832
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie