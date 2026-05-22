ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

Звезда Голливуда Энн Хэтэуэй призналась, делала ли подтяжку лица после волны слухов

Актриса высказалась о сплетнях относительно ее пластических операций.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Американская актриса Энн Хэтэуэй впервые отреагировала на слухи о подтяжке лица, которые активно обсуждали после ее появления на Met Gala.

Звезда призналась, что долго не хотела реагировать на предположения в соцсетях. Впрочем, волна обсуждений стала настолько громкой, что она все же решила сказать свою позицию. Хэтэуэй подчеркнула: люди все чаще подают собственные догадки как неоспоримый факт. И хотя иногда эти предположения могут быть правдивыми, далеко не всегда они соответствуют реальности.

«Я бы не сказала, что это было язвительно, но сейчас настало такое время, когда люди с большой уверенностью принимают за факт то, что, по их мнению, является фактом, и иногда это действительно так, а иногда — нет», — прокомментировала актриса в интервью журналу ELLE.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

По словам знаменитости, она значительно комфортнее чувствовала бы себя, если бы не приходилось объяснять личные вещи публично. Однако масштабы обсуждения заставили ее дать ответ. При этом Хэтэуэй подчеркнула, что не осуждает пластические операции и не исключает, что когда-то сама может прибегнуть к такому вмешательству.

«Я предпочла бы просто жить в тайне и не привлекать к себе внимания», — добавила она.

Напомним, недавно Энн Хэтэуэй в знак поддержки Украины сделала особый жест на публике.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
126
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie