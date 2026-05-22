Звезда Голливуда Энн Хэтэуэй призналась, делала ли подтяжку лица после волны слухов

Энн Хэтэуэй

Американская актриса Энн Хэтэуэй впервые отреагировала на слухи о подтяжке лица, которые активно обсуждали после ее появления на Met Gala.

Звезда призналась, что долго не хотела реагировать на предположения в соцсетях. Впрочем, волна обсуждений стала настолько громкой, что она все же решила сказать свою позицию. Хэтэуэй подчеркнула: люди все чаще подают собственные догадки как неоспоримый факт. И хотя иногда эти предположения могут быть правдивыми, далеко не всегда они соответствуют реальности.

«Я бы не сказала, что это было язвительно, но сейчас настало такое время, когда люди с большой уверенностью принимают за факт то, что, по их мнению, является фактом, и иногда это действительно так, а иногда — нет», — прокомментировала актриса в интервью журналу ELLE.

Энн Хэтэуэй

По словам знаменитости, она значительно комфортнее чувствовала бы себя, если бы не приходилось объяснять личные вещи публично. Однако масштабы обсуждения заставили ее дать ответ. При этом Хэтэуэй подчеркнула, что не осуждает пластические операции и не исключает, что когда-то сама может прибегнуть к такому вмешательству.

«Я предпочла бы просто жить в тайне и не привлекать к себе внимания», — добавила она.

