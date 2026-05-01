Звезда Голливуда Энн Хэтэуэй в знак поддержки Украины сделала особенный жест на публике

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй в знак поддержки Украины сделала особенный жест на публике.

Знаменитость снялась в продолжении фильма "Дьявол носит Prada 2". Артистка сейчас активно ходит на различные публичные мероприятия, чтобы в том числе и привлечь больше внимания к ленте. Недавно Энн Хэтэуэй посетила "Вечернее шоу" с Джимми Фэлоном, что снимают в Нью-Йорке. Особое внимание привлекал наряд знаменитости.

Энн Хэтэуэй выбрала классический черный костюм от Versace, белую рубашку, воротник которой расстегнула, и босоножки. К своему образу актриса добавила особенную деталь, которая приятно порадовала украинцев. На жакете знаменитости красовался платок в сине-желтых цветах. Таким образом звезда Голливуда публично поддержала Украину.

Отметим, когда Россия начала полномасштабное вторжение на украинские земли, то Энн Хэтэуэй не осталась в стороне. Она осудила российскую агрессию. Кроме того, знаменитость пожертвовала средства в ряд фондов, а именно "Красный крест", UNICEF и Save the Children. Артистка призвала своих поклонников следовать ее примеру и тоже поддерживать украинцев.

Напомним, в украинских кинотеатрах стартовал показ фильма "Дьявол носит Prada 2", где снялись звезды Голливуда Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип и Эмили Блант. Оказывается, в ленте засветился украинский ведущий Андрей Данилевич и его жена. Недавно супруги шокировали гонораром, который получили за съемки в фильме.

