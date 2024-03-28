Звезда Голливуда Иванна Сахно отказалась играть россиянку и расторгла контракт с Netflix

Голливудская актриса родом из Украины Иванна Сахно впервые рассказала, что разорвала контракт с Netflix.

Сахно дала интервью Маричке Падалко, в котором рассказала, что ее еще во время ковида утвердили на роль американки, которая родом из Советского Союза:

"Моя команда даже знает, сразу говорит нет. У меня был момент, я была вовлечена в сериал Netflix. Это было во время ковида. Это была роль россиянки. Это была роль американки, но у нее был бэкграунд из Советского Союза. Я уже была присоединена к этому проекту, потому что на тот момент это была одна из первых главных ролей в большом сериале Netflix. Мы не начали съемку, мы сразу закрылись на ковид. И я поняла, что я не могу играть человека даже из Советского Союза. Я разорвала контракт с Netflix. Чуть-чуть проблемы у меня были", — рассказала Сахно.

Иванна Сахно / Фото: Associated Press

Артистка поделилась, что не может озвучить, какую сумму штрафа теперь должна Netflix из-за своего решения, но поделилась, что за следующую работу, которую она делает с Netflix, она должна 50 процентов ее зарплаты.

Также Сахно подчеркнула, что она никогда не согласится играть россиянку из-за своих моральных ценностей. Актриса отметила, что сейчас в Голливуде все меньше и меньше представляют Россию.

Иванна Сахно / Фото: instagram.com/ivannasakhno

Отметим, что Иванна Сахно в 15 лет вместе с матерью переехала в США. С 2013 года артистка живет и работает в Лос-Анджелесе. Украинскому зрителю артистка, которой сейчас 26 лет, известна по ролям в ситкоме "Леся+Рома", биографической ленте "Иван Сила". В Голливуде актриса уже успела сыграть в блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание", экшн-комедии "Шпион, который меня бросил" и сериале Disney+ "Асока".

В апреле 2023 года Иванна Сахно приезжала в Киев, где показалась в бомбоубежище во время воздушной тревоги и послала российского диктатора Путина на три буквы.

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