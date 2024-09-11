Звезда Голливуда Майкл Дуглас впервые приехал в Киев и рассекретил, с какой важной целью

Вместе с актером в столицу прибыл его сын Дилан.

Известный голливудский актер Майкл Дуглас вместе с сыном Диланом от британской актрисы Кэтрин Зеты-Джонс неожиданно приехал в Киев.

Об этом сообщает Управление туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации в Facebook. Звезда Голливуда с сыном уже успел прогуляться по центру столицы. В частности, семейство посетило Михайловский Златоверхий монастырь, Михайловскую площадь и парк "Владимирская горка". Также они посетили Андреевскую церковь.

Майкл Дуглас уже успел поделиться своими впечатлениями от приезда в Киев. Актер оценил архитектуру города, а также активно интересовался историческими событиями в столице.

Майкл Дуглас с сыном в Киеве / Фото: facebook.com/gotokyiv/

Оказалось, что Майкл Дуглас прибыл в Украину не просто так, а с важной миссией. Актер примет участие в Саммите первых леди и джентльменов, который состоится в четверг, 12 сентября.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Майкл Дуглас поддерживает Украину. Звезда Голливуда также осудила ужасную войну, которую на украинских землях развязала Россия.

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