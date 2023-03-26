Звезда Голливуда Орландо Блум приехал в Украину и встретился с детьми в метро

Голливудский актер Орландо Блум, который является послом доброй воли UNICEF, приехал в Украину.

Об этом знаменитость сообщил в своем Instagram. Как признался актер, в последний раз он был в Украине в 2016 году и тогда даже подумать не мог, что по стране распространится полномасштабная война.

Орландо Блум в Украине / Фото: instagram.com/orlandobloom

"Я прибыл в Украину впервые в 2016 году. Я бы никогда не подумал, что война может обостриться всей страной", – поделился Блум.

Звезда Голливуда как посол доброй воли UNICEF приехал в Украину с целью поддержать детей и отвлечь их от реалий войны. В частности, в метро знаменитость встретился с детьми, которые находятся в детском центре "Спільно".

Орландо Блум в Украине / Фото: instagram.com/orlandobloom

Орландо Блум в Украине / Фото: instagram.com/orlandobloom

"Мне посчастливилось услышать детский смех в центре "Спільно", который поддерживает UNICEF, безопасном, теплом и уютном месте, где дети могут играть, учиться и получать психосоциальную поддержку. Таких центров здесь более 180. Тот, который я посетил сегодня, был глубоко построен. в метро, чтобы обеспечить их безопасность. На несколько часов каждый день родители могут оставить своих маленьких детей и дать им поиграть в игры и просто побыть детьми. Было также много принадлежностей для искусства и материалов для рукоделия, что позволяет им творчески выражаться. Детям в Украине нужно вернуть детство", — подчеркнул актер.

Орландо Блум в Украине / Фото: instagram.com/orlandobloom

Отметим, в 2016 году Орландо Блум приезжал в Украину. Тогда знаменитость отправился на Донбасс. Там актер посетил Святогорск, Краматорск, Славянск и Мариуполь.

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