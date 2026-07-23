Звезда Голливуда приготовил украинский борщ по рецепту тещи из Киева и накормил им известную актрису

Эбон Мосс-Бакрак / © Associated Press

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Звезда Голливуда Эбон Мосс-Бакрак, который снимался в сериале «Медведь», приготовил борщ по рецепту тещи-украинки и накормил им известную американскую актрису Айо Эдебири.

Артисты стали героями нового выпуска шоу NYT Cooking. В проекте гости делятся своими кулинарными рецептами и секретами приготовления разнообразных блюд. Так вот, на этот раз Эбон Мосс-Бакрак учил готовить украинский борщ. Кстати, блюдо было необычным, а вегетарианским. Сам актер этот рецепт узнал от своей уже покойной тещи Лидии Емчук.

Айо Эдебири и Эбон Мосс-Бакрак / © скриншот с видео

Во время приготовления Эбон Мосс-Бакрак учил коллегу Айо Эдебири произносить слово «борщ», а также обращал внимание, что это украинское традиционное блюдо, которое принадлежт к наследию ЮНЕСКО. Кроме того, актер символически надел на футболку знак в виде флага Украины.

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После приготовления они попробовали блюдо. Эбон Мосс-Бакрак посоветовал подавать борщ со сметаной и укропом. Также актер не отказался от ломтика черного хлеба.

Айо Эдебири и Эбон Мосс-Бакрак / © скриншот с видео

Отметим, Эбон Мосс-Бакрак — американский актер, который снимался в сериале «Медведь». Кстати, за роль в этой ленте он дважды стал лауреатом «Эмми» в категории «Лучший актер второго плана в комедийном сериале». Звезда Голливуда состоит в браке с фотографом Еленой Емчук, которая родом из Киева.

Напомним, недавно голливудский актер Ричард Гир сделал громкое заявление об Украине. Также артист открыл миру глаза на пропаганду России.

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