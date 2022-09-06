Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс впервые назвала пол и имя своего первенца

В феврале обладательница "Оскара" Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой. О беременности актрисы стало известно в сентябре прошлого года.

Все это время Дженнифер тщательно скрывала все подробности о ребенке от журналистов, не разглашая ни имя, ни пол первенца. Однако в интервью Vogue Лоуренс призналась, что родила сына.

Мальчик получил имя Сай, в честь известного американского художника Сая Твомбли, которого очень любит муж Дженнифер.

Актриса призналась, что сначала была готова к тому, что не сразу почувствует связь с ребенком, однако сейчас все чувства Лоуренс сильно изменились.

Фото: Associated Press

"На утро после родов я почувствовала, что вся моя жизнь началась сначала. Будто сейчас первый день моей жизни. Я просто была такой влюбленной. Я влюбилась во всех детей повсюду. Новорожденные просто замечательные. Это розовые, опухшие, хрупкие малыши. Теперь я люблю всех детей", — поделилась Дженнифер.

Зато актриса отметила, что не хочет, чтобы за жизнью ее сына следили папарацци. Поэтому звезда "Голодных игр" будет стараться и дальше как можно меньше рассказывать о частной жизни.

Такой же позиции в воспитании ребенка придерживается и певица Рианна. Напомним, на днях молодую маму застали во время уборки в ресторане в Нью-Йорке.

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