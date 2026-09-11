Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс завела страницу в Instagram и сразу сделала жесткое заявление

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

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Американская актриса Дженнифер Лоуренс, которая играла в фильме «Голодные игры», ярко дебютировала в Instagram.

Знаменитости обычно являются активными пользователями соцсетей. Однако это не касалось 36-летней Дженнифер Лоуренс. Актриса не торопилась зарегистрироваться в фотоблоге. Но наконец звезда «Голодных игр» приятно порадовала поклонников. Теперь Дженнифер Лоуренс официально есть в Instagram.

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Правда, звезда Голливуда в первом же посте сделала жесткое заявление. Знаменитость пригрозила хейтерам. Актриса выдала, что вдруг кто-то будет писать ей негатив, она сразу же удалит страницу.

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«Если кто-то скажет что-то негативное, я уйду. Немедленно, без лишних вопросов. Если кто-то даже подумает что-нибудь плохое — я узнаю и уйду», — шутливо выдала актриса.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

На страницу Дженнифер Лоуренс сразу же начали подписываться ее поклонники. Сейчас страница насчитывает около 4 миллионов подписчиков. В комментариях звезду уверяют, что никакого негатива не будет.

Я буду защищать ваши комментарии от негатива!

Пишу только о хорошем!

Я готов объявить войну, если кто-то не будет уважать Дженнифер!

Напомним, недавно другая голливудская звезда тоже дебютировала в Instagram. Речь идет о Сандре Буллок, которая раньше избегала соцсетей. Актриса уже и насмешила первым постом, в котором отметилась забавной выходкой с блендером.

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