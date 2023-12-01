Звезда "Голодных игр" Туччи приготовил борщ по украинскому рецепту: реакция повара Клопотенко

Американский актер Стэнли Туччи, известный своими ролями в фильмах "Голодные игры" и "Дьявол носит Prada", показал, как готовит борщ по любимому рецепту.

Так, 63-летняя звезда попробовал силы в приготовлении украинского традиционного блюда и показал процесс в своем фотоблоге. Кстати, он отметил, что борщ научили его готовить именно украинцы, когда он приезжал в Молдову.

"Недавно я вернулся из Молдовы. Я был там с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы увидеть многих беженцев из Украины. Это чрезвычайно вдохновило меня. Одним из дел, которое я там выполнял, было приготовление еды. Украинские женщины научили меня готовить борщ, который я обожаю. Поэтому покажу вам этот рецепт в знак уважения к ним", – рассказал актер.

Для приготовления борща Туччи использовал несколько базовых ингредиентов. В частности, капусту, морковь, лук, чеснок, томатную пасту, картофель и свеклу.

Стэнли Туччи показал процесс приготовления украинского борща

Украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко, при содействии которого борщ был признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО, также оставил свой комментарий под сообщением знаменитого актера. Он поблагодарил за такого рода поддержку Украины.

"Благодарим за поддержку. Борщ чудесный", – написал известный в Украине ресторатор.

Стэнли Туччи / Фото: Associated Press

Впрочем, сам актер недооценил свои кулинарные способности и подписал видео только как "попытку". Также в комментариях он резко ответил некоторым пользователям, отрицавшим возникновение блюда на территории Украины. Стэнли опроверг заблуждения, напомнив, что борщ – традиционное украинское блюдо, которое "признано нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО".

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