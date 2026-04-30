Звезда "Голоса страны" Сасанчин после долгого исчезновения со сцены рассекретил, чем занимается сейчас

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Украинский певец и победитель «Голоса страны», который продал свой приз, Роман Сасанчин впервые за долгое время появился на публичном мероприятии.

Звезда побывал на допремьерном показе фильма «Дьявол носит Прада 2» в Киеве. В комментарии проекту «Наодинці з Гламуром» Роман рассказал, чем занимается во время войны. Выяснилось, что все это время артист решил несколько сместить собственную карьеру на второй план. Зато победитель «Голоса страны» признался, что зарабатывает на создании музыки для других.

«Мне 24 года. На светских мероприятиях довольно редко, потому что имею работу и много систематичности. Честно, даже мало времени на какой-то собственный отдых. Сейчас я работаю в студии звукозаписи. Занимаюсь созданием музыки на заказ и еще много чего. Например, работаю как сессионный музыкант. То есть в основном это музыкальные направления», — рассказал звезда в разговоре с Анной Севастьяновой.

И все же музыкант говорит, что переосмыслил творческий путь и уже планирует возвращаться к собственному музыкальному репертуару. В частности, готовит новый альбом и обещает в будущем порадовать фанов своим возвращением на сцену.

«Раньше это было в основном для всех, кроме себя. Но я понимаю, что к этому надо возвращаться. Уже постепенно делаю небольшой мини-альбом. Не знаю, когда выйдет, но это обязательно выйдет. Есть планы и в отношении себя, а не только других», — заинтриговал Роман.

Напомним, недавно Роман Сасанчин откровенно рассказал о разводе и платит ли алименты дочери, которая с экс-супругой живет за границей.

