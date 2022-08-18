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Звезда "Голосу країни-10" Андрей Подкалюк показал свою беременную жену в клипе

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Звезда "Голосу країни-10" Андрей Подкалюк показал свою беременную жену в клипе

Андрей Подкалюк / Фото: instagram.com/podkalyuk_official

Яркий участник проекта "Голос країни-10" Андрей Подкалюк выпустил композицию под названием "Наступна весна".

Участник 10-го сезона вокального шоу "Голос країни" в команде MONATIK Андрей Подкалюк выпустил очень светлую новинку "Наступна весна", посвященную всем семьям, вынужденным разъехаться ради безопасности.

"Своей песней я хочу поддержать народ Украины, семьи, которые были вынуждены на время разъехаться. Я понимаю боль людей, многие мои близкие и друзья так же отправили своих жен и детей на чужбину ради их безопасности. Но весна обязательно придет и жены вернутся к своим мужьям, а дети к родителям", — прокомментировал Андрей Подкалюк.

"Наступна весна" – это о светлых чувствах, вере в победу и лучших надеждах. Песня для каждого украинца, верящего в нашу победу и следующую счастливую, победную весну.

Вместе с треком Андрей Подкалюк выпустил и клип, в котором главной героиней видео стала супруга певца. Только искренние эмоции и человеческая простота, пронизана очень чувственным и жизнеутверждающим саундом.

Поклонники признались, что песня пробрала их до мурашек: "очень красиво", "песня прям до мурашек", "меня пробило на слезы".

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