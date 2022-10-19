Звезда "Голосу країни", колоритный Казак Сиромаха начал сотрудничество с лейблом alyona alyona

Певец Александр Люббоженко, более известный как колоритный Казак Сиромаха, начал сотрудничать с музыкальным лейблом ENKO, который основали alyona alyona и Иван Клименко.

Лейбл еще два года тому назад заинтересовался музыкантом. Правда, было сложно найти контакты Александра, поскольку он не пользуется мобильным телефоном. Певица Джамала помогла ENKO отыскать артиста. Тогда лейбл записал Александру акустический альбом, который Козак Сиромаха так и не обнародовал.

Казак Сиромаха

"Где-то полтора месяца я пытался найти его контакт. Это было не так легко, должен признаться, поскольку Казак Сиромаха не пользуется мобильным телефоном. Нам помогла Джамала связаться с ним. Два года назад это было. Мы тогда пригласили его на студию и записали акустический альбом. Решили сделать ему такой подарок. Хотя Козак Сиромаха его так и не выпустил за эти два года, но говорит, что слушает дома с друзьями", — рассказал музыкальный продюсер Иван Клименко.

Казак Сиромаха

Сейчас же у музыкального лейбла достаточно амбициозные планы по поводу Казака Сиромахи. В частности ENKO планирует выпустить с Александром немало интересных композиций, чтобы еще больше познакомить слушателей с украинской культурой и традициями.

"Мне кажется, что Казак Сиромаха – достаточно сильный носитель украинской культуры, а особенно казачества. Мне он импонирует не только как персонаж, но и как сильный волевой человек с принципами и ценностями. Кстати, некоторые у нас похожие. Думаю, в совместной синергии нам удастся создать много нового и крутого материала, которым уже совсем скоро начнем делиться со слушателями" – поделился основатель лейбла ENKO.

Казак Сиромаха

Кстати, Сеть уже покорило совместное видео Казака Сиромахи с группой Kalush Orchestra "Крадуть русаки наш сонях", в котором артисты спели о казаках.

Напомним, Козак Сиромаха известен своим участием в телевизионном шоу "Голос країни-8". Там он выступил с песней "Засвіт встали козаченьки" и развернул к себе все четыре тренерских кресла.

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