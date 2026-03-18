Звезда "Голосу країни" мобилизовался в ряды ВСУ: где служит певец

Марко Квитка

Звезда 10 сезона вокального проекта "Голос країни", певец Марко Квитка сообщил о вступлении в ряды ВСУ.

Об этом артист рассказал в своем Instagram. В частности, исполнитель опубликовал серию фотографий, на которых он изображен в военной форме. Марко Квитка поделился, что 2026 год начался с нового раздела в жизни. В частности, артист вступил в ряды ВСУ.

Певец также поделился, что уже прошел базовую общевойсковую подготовку (БОВП). Исполнитель стал десантником. Больше подробностей Марко Квитка раскрывать не стал. Также артист попросил не задавать ему лишних вопросов, поскольку он не сможет дать на них ответов.

Марко Квитка

"Год начался с опыта, которого я не ждал. Но так случилось, отныне военнослужащий. Благодарен за эти два месяца опыта, которые сделали меня сильнее, научили ценить с новой силой и создали новую сторону меня - десантника! В десанте солдат должен уметь все, поэтому обучение было мощное", - поделился артист.

Марко Квитка

Отметим, Марко Квитка - участник "Голосу країни-10". Артист сначала был в команде тренера Дмитрия Монатика, но впоследствии попал под руководство Тины Кароль. В финал Квитка попасть не смог. После "Голосу країни" артист развивал певческую карьеру.

Напомним, недавно украинский актер Федор Гуринец рассказал о неудачных попытках попасть в армию. Артист использовал все возможности и даже писал в КГГА.