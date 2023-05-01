Звезда "Голосу країни" после победы на литовском The Voice расплакался и развернул флаг Украины

Певец из Нигерии Аняня Удогво, который долгое время жил в Украине и участвовал в "Голосі країни", победил на литовском шоу The Voice.

В своей победной речи артист не забыл Украину, где он находился до полномасштабной войны и начал петь. Музыкант поблагодарил, что Литва помогает и поддерживает украинцев.

"Я очень благодарен литовцам за поддержку и за то, как тепло они меня приняли. Признаюсь, ваша поддержка тронула не только меня, но и мою семью, которая волновалась, как меня примут в чужой стране. Я благодарю Бога и свою семью. И, конечно, я благодарю народ Литвы за поддержку – не только мою, но и всей Украины. Мы победим", – сказал Аняня на шоу, передает местное литовское издание "15 min".

Аняня Удогво на литовском The Voice / Фото: instagram.com/15minlt

Кстати, на финал литовского шоу The Voice Аняня пришел с украинским флагом, который разворачивал перед публикой. Также исполнитель не сдерживал эмоций и плакал.

Аняня Удогво с сыном на литовском The Voice / Фото: instagram.com/15minlt

Отметим, Аняня Удогво приехал в Украину учиться на хирурга. Однако в стране музыкант открыл в себе творческие способности. В частности, он принял участие в шестом сезоне "Голосу країни". На "слепых прослушиваниях" певец исполнил трек под названием Writing's On The Wall и попал в команду Святослава Вакарчука.

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