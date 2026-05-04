Звезда "Голосу країни" Роман Сасанчин после развода честно признался, находится ли сейчас в отношениях

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Украинский певец и победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин честно признался, нашел ли новую любовь после развода.

С осени прошлого года артист холостякует. На проекте "ЖВЛ" исполнитель признается, что сейчас сосредоточен на развитии и работе, поскольку надо зарабатывать и помогать дочери. Что же касается личной жизни, то Роман пока одиночка. Певец говорит, что целенаправленно отношений не ищет, но убежден, что еще встретит своего человека.

"Я считаю так: кто в будущем должен быть в моей жизни, он обязательно будет. Это обязательно сразу воспринимается, когда находится тот человек, который нужен. Сейчас есть общение на работе, между друзьями, но чтобы лично мне надо срочно девушка, то нет. Я сейчас больший акцент делаю на развитии, работе. Конечно, надо зарабатывать и поддерживать ребенка", - говорит артист.

Исполнитель также прокомментировал и развод с женой. Инициатором разрыва была именно Иванна. Хотя певец сначала пытался спасти этот брак, однако сейчас понимает, что они вовремя поставили точку. Роман Сасанчин говорит, что дальше было бы только хуже. А так они с Иванной смогли разойтись на более-менее позитивной ноте и не тратили больше времени друг друга.

"Человек сказал так, как он думает, и так, как он хотел. Потому что есть очень много случаев, когда уже никакой любви и ничего живого нет, а люди морочат друг другу голову и тянут это все. Оно уже приводит к чему-то худшему. Не то, чтобы к конфликтам, а к какой-то ненависти, и тогда уже далеко не на хорошей ноте расходятся. А здесь мне сказали так, как есть, и все это приняли. Мы дальше живем и не теряем время, которое дальше могло бы быть потрачено", - прокомментировал певец.

