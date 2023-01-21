Звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс рассказала, как пережила изнасилование: "Хотела вычеркнуть это из памяти"

Известная актриса Брук Шилдс спустя 35 лет молчания вспомнила, как в начале своей карьеры стала жертвой изнасилования.

57-летняя актриса поделилась жуткой историей, которая случилась после того, как она окончила колледж. В документальном фильме Pretty Baby Шилдс поделилась подробностями произошедшего, но решила не называть имени своего обидчика.

По словам актрисы, она хорошо знала мужчину, который это совершил. Они встретились с ним для рабочей беседы о новой роли в кино. Они общались в ресторане, а после этого мужчина предложил Шилдс подождать такси у него в номере. Когда актриса поднялась в гостиницу, ее знакомый вышел в другую комнату, пока его не было Шилдс рассматривала в бинокль игру в волейбол.

"Дверь открылась и этот мужчина зашел совершенно голый. А я, держа в руках бинокль, подумала: "Черт!". Когда я опустила бинокль, он уже был на мне, словно в реслинге", — вспомнила Шилдс.

Звезда вспомнила, что даже не пыталась бороться с обидчиком, потому что просто замерла. Брук пыталась отключить все чувства и переждать этот ужасный момент.

"Я боялась, что меня задушат или еще что-то. Поэтому я не стала сильно сопротивляться. Я не сопротивлялась. Я просто замерла. Я думала, что одного "нет" должно было быть достаточно, и я просто подумала: "Остаться в живых и уйти", и я просто отключилась от всего этого. После я спустилась на лифте и поймала себе такси. Я просто плакала всю дорогу в квартиру моей подруги", — поделилась актриса.

Через некоторое время девушка написала письмо преступнику, в котором выразила ему свое пренебрежение и разочарование. После этого Шилдс пыталась больше не упоминать об этом ужасном эпизоде из своей жизни. Актриса не рассказывала о случившемся и пыталась забыть об этом.

"Я просто сказала: "Знаете что, я отказываюсь быть жертвой, потому что это случающееся независимо от того, кто ты есть, и независимо от того, что ты думаешь, что готов к этому или нет. Я хотела вычеркнуть все это из своей памяти и тела и просто продолжать идти по тому пути, по которому я шла. Система ни разу не пришла мне на помощь. Поэтому мне просто пришлось стать сильнее в одиночку", — сказала Шилдс.

Брук Шилдс / Фото: instagram.com/brookeshields

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