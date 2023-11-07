Звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс шокировала, как ей стало плохо в кафе: "Из рота пошла пена"

Американская актриса, супермодель, писательница Брук Шилдс заявила, что этой осенью неожиданно потеряла сознание, а когда пришла в себя, то увидела, что за руку ее держал Брэдли Купер.

О своем недавнем конфузе звезда впервые рассказала иностранному изданию. Однажды у нее внезапно произошел судорожный припадок. По ее словам, это была подготовка к собственному подкасту в Нью-Йорке. Родные Шилдс еще с утра заподозрили в ее поведении что-то странное.

"Я готовилась к шоу и пила очень много воды, не зная, что у меня низкий уровень натрия. Я ждала такси. Потом спустилась вниз по лестнице и, очевидно, выглядела странно, потому что люди, которые были рядом, спросили: "С тобой все в порядке?". Я отвечаю: "Да, прекрасно", – вспомнила Шилдс.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

Придя в кафе, 58-летняя женщина побледнела, прислонилась головой к стене и потеряла сознание. Из ее рта начала выходить пена, а язык уже не был подконтрольным.

"Захожу, ко мне подходят две женщины. Я их не знаю. Все начинает темнеть. Я упираюсь головой в стену. Меня схватили ужасные судороги. Начала идти пена изо рта. Совсем бледная, я пытаюсь проглотить язык. Следующее, что помню – меня заносят в карету скорой. Ко мне подключили кислород", – рассказала актриса.

К счастью, скорая вовремя госпитализировала супермодель. Впрочем, Шилдс вспомнила еще один важный нюанс. С улыбкой на лице она поделилась, что когда пришла в себя, рядом сидел Брэдли Купер. Он держал ее за руку.

"На самом деле я не могла произнести ни слова, не то чтобы шутить. Однако, о себе я подумала: "Вот какой должна быть смерть. Ты просыпаешься, а Брэдли Купер, держа за руку, говорит: "Я поеду с тобой в больницу, Брук". И я смотрю на свою руку, смотрю на его руку в моей и говорю: "Это странно и сюрреалистично", – отметила супермодель.

Брэдли Купер / Фото: Associated Press

Интересно, что на месте Купера должен был быть муж Шилдс, актер Крис Хенчи, однако не дозвонившись ему, официанты из кофейни наткнулись на помощника Брэдли Купера, который и сказал звезде, что его коллега потеряла сознание.

"Помощник позвонил Брэдли и сказал: "Брук потеряла сознание. Криса нет рядом. Езжай помоги ей". И он приехал, когда кто-то уже вызвал скорую", – сказала Брук Шилдс.

Брэдли Купер / Фото: Associated Press

В конце концов все прошло и сейчас актриса чувствует себя хорошо. Хотя иногда знаменитость все еще отшучивается, что когда у нее была нехватка натрия, то из-за отеков "все думали, что уколола ботокс и помолодела".

Напомним, что актриса, прославившаяся благодаря главной роли в "Голубой лагуне", Брук Шилдс недавно появилась на дорожке светского события в Нью-Йорке. Она очаровала фанов своим блестящим видом.

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