Звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс в годовщину брака показала, какой была ее свадьба 25 лет назад

Брук Шилдс / © Associated Press

Реклама

Голливудская актриса и модель Брук Шилдс растрогала поклонников особыми архивными кадрами по случаю важной семейной даты.

60-летняя звезда ленты «Голубая лагуна» поделилась воспоминаниями о дне своей свадьбы с мужем, сценаристом и продюсером Крисом Хенчи. Супруги празднуют 25 лет совместной жизни.

Брук Шилдс и Крис Хэнчи / © instagram.com/brookeshields

В своем фотоблоге Брук опубликовала архивные фотографии с церемонии, где они с возлюбленным позировали счастливыми и улыбающимися в праздничных образах. Актриса также показала свое элегантное свадебное платье, дополненное пышной фатой. Особым гостем на кадрах стал и домашний любимец пары, который сопровождал возлюбленных в важный для них день.

Реклама

Брук Шилдс и Крис Хэнчи / © instagram.com/brookeshields

Брук Шилдс и Крис Хэнчи / © instagram.com/brookeshields

«Сегодня исполняется 25 лет нашему браку! Четверть века… делает ли это нас старой супружеской парой? Я люблю тебя, Хэнчи!» — трогательно обратилась знаменитость к мужу.

К слову, Брук Шилдс неоднократно признавалась, что даже после многих лет брака между ней и мужем не исчезла романтика. Актриса часто посвящает ему теплые слова и шутит, что он уже очень долго ее «терпит».

В браке супруги воспитали двух дочерей — Роуэн Хенчи и Гриер Хенчи. Семья часто проводит время вместе, путешествует и появляется на светских мероприятиях.

Новости партнеров