Звезда группы "Аква Вита" раскрыл правду о смерти 34-летней дочери: "Это был ад"

Украинский певец Игорь Балан, бывший участник группы "Аква Вита", откровенно рассказал о потере старшей дочери Яны.

Звезда признался, что они с семьей очень тяжело переживали эту трагедию. Игорь отметил, что ситуацию осложняло то, что ни в одном из медучреждений девушке не могли поставить правильный диагноз.

"То, что мы пережили, это было ад. Иногда я вообще не понимаю медицину. Сколько было сделано обследований, а диагноз так и не установили. В конце концов уже сказали, что онкология. Понятно, что онкология, потому что Яна сгорела буквально за два месяца. Но много лет не могли найти, что у нее было", — поделился артист в интервью для Oboz.ua.

В то же время певец рассказал о младшей дочери — Алисе. Она учится в колледже и занимается вокалом. Балан признался, что активно помогает ей в учебе и довольно критически относится к ее пению, однако искренне радуется, когда выходит вместе с ней на сцену.

"Я муштрую ее по вокалу, то есть достаточно критически отношусь. Но, конечно, это такой кайф — выступать со своей дочкой на одной сцене", — рассказал музыкант.

Напомним, недавно Игорь Балан шокировал заявлением об украинском языке во время войны. Музыкант назвал его использование "сверхпатриотизмом".