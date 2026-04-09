Звезда "Х-Фактора" после исчезновения из соцсетей рассекретил, почему 15 лет не может вернуться домой

Евгений Литвинкович

Известный белорусский певец и финалист шоу «Україна має талант» и «Х-Фактор» Евгений Литвинкович рассказал о своем пути после переезда в Украину и о том, как творчество стало его главным ориентиром.

Сначала переезд в Украину был связан с контрактом с продюсерским центром СТБ. Впоследствии обстоятельства изменились, и путь домой для певца закрылся из-за его гражданской позиции и поддержки Украины. Теперь он почти не появляется в медиа, однако активно работает над новыми проектами.

«Я фактически так и не вернулся домой. Сначала из-за контракта с СТБ, а сейчас потому что поддерживаю Украину, и для таких белорусов, как я, путь домой закрыт», — признался Литвинкович в интервью «Коротко про».

Сегодня он активно пишет песни на украинском и белорусском языках, готовит новую концертную программу и возвращается к музыке после вынужденного перерыва.

«Сейчас я сосредоточен на новой музыке, пишу песни и готовлю программу, с которой планирую выступать. Последний релиз был три года назад, но новая песня уже готовится. Просто этот период был непростым, и мне нужно было время, чтобы вернуться к творчеству с новыми смыслами. Музыка — это главное. Это способ передавать любовь и энергию», — отметил певец.

Литвинкович также объяснил, что избегает публичности, ведь не стремится демонстрировать личную жизнь, а во время войны это стало еще менее уместным.

«Моя позиция волнует родных, которые остались за пределами Украины, поэтому я осторожнее отношусь к публичности. Но после завершения работы над новым материалом планирую вернуться к онлайн-активности», — добавил певец.

Евгений Литвинкович с избранницей

С начала войны его круг общения значительно изменился: артист ценит лишь несколько проверенных людей, а в отношениях с любимой поддерживает близкие связи, несмотря на сложную ситуацию.

«Я уже долгое время в отношениях. Моя любимая из Херсона. Из-за войны ее семья уехала за границу, и ей тоже пришлось поехать — там ей безопаснее. Это непростая история, но очень важная для меня», — рассказал Литвинкович.

Отметим, Евгений Литвинкович получил известность после участия в шоу «Україна має талант» в 2011 году, где занял третье место, а в следующем году стал финалистом «Х-Фактора». После подписания контракта с СТБ он выпустил ряд песен и гастролировал по Украине. В 2014 году он также участвовал в Национальном отборе на Евровидение с песней «Стреляная птица», где занял восьмое место. Контракт с телеканалом был расторгнут досрочно, и публичная карьера артиста потеряла динамику.

